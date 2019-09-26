2019-09-26T18:50:46+03:00
Общество

Ярославские судебные приставы арестовали у братьев-бизнесменов тягачи и иномарку

Техника стояла припаркованной на стоянке в другом городе
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской областиФОТО: пресс-служба УФССП по Ярославской области
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Предприниматели задолжали более 2,5 миллионов рублей, но не спешили погасить задолженность. Приставы-исполнители возбудили исполнительное производство и узнали, что мужчины имеют в собственности 4 тягача и дорогой автомобиль.

Долгое время они пытались найти машины. Оказалось, что они припаркованы на стоянке в другом городе Ярославской области. Представители власти описали и арестовали технику.

– Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, весь арестованный транспорт будет передан на реализацию, а вырученные средства будут перечислены взыскателям, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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