2019-09-25T19:20:19+03:00
Общество

Ярославская поликлиника №1 с улицы Пушкина переехала на проспект Октября

Сегодня, 25 октября, здесь начался прием пациентов, живущих в самом центре города, а это 38 тысяч человек
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Власти уверяют, что в поликлинике на проспекте Октября условия для пациентов будут лучше.Власти уверяют, что в поликлинике на проспекте Октября условия для пациентов будут лучше.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

– Здание на пересечении улиц Пушкина и Собинова, где раньше находилась поликлиника, построено в 1918 году. Сейчас оно нуждается в капитальном ремонте, – рассказала начальник комитета организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи департамента здравоохранения и фармации Наталья Сулина.

Новое помещение на проспекте Октября, 52 почти на 400 квадратных метров больше предыдущего. В соответствии с принципами бережливого производства здесь имеется открытая регистратура, электронная очередь, картохранилище, действуют кабинеты медицинской профилактики, доврачебной и неотложной помощи. На всех участках работают те же терапевты и медсестры, что и раньше.

В новой поликлинике организована работа рентгенологического отделения, в том числе кабинета маммографии, есть процедурный и прививочный кабинеты, кабинет медицинской профилактики. На втором этаже здания принимают участковые врачи-терапевты и узкие специалисты: неврологи, кардиологи, хирурги, офтальмологи, отоларингологи, эндокринологи, урологи, врач функциональной диагностики. Открыты пункты оформления листов нетрудоспособности, льготных рецептов.

На пятом этаже находится кабинет врача-дерматовенеролога, работает зал ЛФК.

– Запись на прием идет по телефону регистратуры 25-75-53, – сообщил директор ЦГБ Сергей Луганский. – Записаться также можно при личном обращении в регистратуру, с помощью инфомата, через Интернет – на едином портале государственных услуг и intermed76.ru, через региональный центр телефонного обслуживания 49-09-09.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославец выпил и стащил у случайного знакомого пистолет
В Ярославле могут начать работу мобильные газозаправочные станции
В Ярославле может появиться повременный проездной
В мэрии рассматривают вариант запуска трамваев в Заволжском и Фрунзенском районах Ярославля
В ярославском транспорте начнут тестировать систему безналичной оплаты проезда
Ярославского бизнесмена обвиняют в мошенничестве с белковым питанием для психбольных
В Угличе началась проверка по факту ДТП, в котором пострадал водитель
В Ярославской области «Инфинити» влетела в дом. Водитель в больнице
RockestraLive в Ярославле 4 октября
Крупнейшее в регионе животноводческое предприятие «Вощажниково» признано банкротом
В Ярославле осудят мужчину, хранившего дома наркотики в крупном размере
Похороны пешеходного перехода могут стать пророчеством для самих пешеходов
Ярославцу, убежавшему из магазина с шоколадной пастой, грозит тюрьма
В ярославских школах, садиках и больницах стало тепло
Трупы в шахте лифта. Ярославские следователи ищут причастных к преступлению сотрудников долгостроя
Леонид Агутин пригласил на встречу девушку из Рыбинска после удачного кавера
В Ярославле любительница быстрой езды чуть не лишилась айфона из-за штрафов
Два трупа в шахте лифта. Подростки сделали страшную находку в ярославском недострое
Ярославец взял телефон своей пожилой родственницы и перевел деньги себе на счет
Мэрия Ярославля: многодетные семьи получат полмиллиона на погашение ипотеки
Девочки, не ссорьтесь! В Ярославле женщина переломала подруге ребра и нос
Ничего святого: в Рыбинске кто-то украл детскую инвалидную коляску
В Ярославле поймали серийного похитителя шуруповертов
В Ярославской области проходит прямая телефонная линия с полицией