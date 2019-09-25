Ярославская поликлиника №1 с улицы Пушкина переехала на проспект Октября

СЕГОДНЯ 19:18 2019-09-25T19:20:19+03:00

Власти уверяют, что в поликлинике на проспекте Октября условия для пациентов будут лучше. Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 25 октября, здесь начался прием пациентов, живущих в самом центре города, а это 38 тысяч человек

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– Здание на пересечении улиц Пушкина и Собинова, где раньше находилась поликлиника, построено в 1918 году. Сейчас оно нуждается в капитальном ремонте, – рассказала начальник комитета организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи департамента здравоохранения и фармации Наталья Сулина.

Новое помещение на проспекте Октября, 52 почти на 400 квадратных метров больше предыдущего. В соответствии с принципами бережливого производства здесь имеется открытая регистратура, электронная очередь, картохранилище, действуют кабинеты медицинской профилактики, доврачебной и неотложной помощи. На всех участках работают те же терапевты и медсестры, что и раньше.

В новой поликлинике организована работа рентгенологического отделения, в том числе кабинета маммографии, есть процедурный и прививочный кабинеты, кабинет медицинской профилактики. На втором этаже здания принимают участковые врачи-терапевты и узкие специалисты: неврологи, кардиологи, хирурги, офтальмологи, отоларингологи, эндокринологи, урологи, врач функциональной диагностики. Открыты пункты оформления листов нетрудоспособности, льготных рецептов.

На пятом этаже находится кабинет врача-дерматовенеролога, работает зал ЛФК.

– Запись на прием идет по телефону регистратуры 25-75-53, – сообщил директор ЦГБ Сергей Луганский. – Записаться также можно при личном обращении в регистратуру, с помощью инфомата, через Интернет – на едином портале государственных услуг и intermed76.ru, через региональный центр телефонного обслуживания 49-09-09.

ИСТОЧНИК KP.RU