В Ярославле на проспекте Ленина машина сбила пенсионерку
Женщину госпитализировали
ФОТО: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Ярославской области
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В понедельник, 23 сентября, в Ярославле на проспекте Ленина недалеко от дома № 50 случилось ДТП. Водитель, передвигаясь на Ладе Гранте около 20 часов вечера сбил 68-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы.
На место аварии приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Пострадавшую госпитализировали.
– Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими, в которых 11 человек получили травмы, – сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Ярославской области. – 3 ДТП связаны с наездом на пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU