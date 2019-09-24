2019-09-24T15:26:10+03:00
Происшествия

В Ярославле на проспекте Ленина машина сбила пенсионерку

Женщину госпитализировали
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Ярославской областиФОТО: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Ярославской области
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В понедельник, 23 сентября, в Ярославле на проспекте Ленина недалеко от дома № 50 случилось ДТП. Водитель, передвигаясь на Ладе Гранте около 20 часов вечера сбил 68-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы.

На место аварии приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Пострадавшую госпитализировали.

– Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими, в которых 11 человек получили травмы, – сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Ярославской области. – 3 ДТП связаны с наездом на пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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