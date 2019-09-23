Пьяный житель Ярославской области угнал у грибника машину

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-23T09:55:27+03:00

Но управлять ей не смог – съехал в кювет

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Житель Ростовского района обратился в полицию. Мужчина рассказал, что оставил рядом с лесом незапертый автомобиль «Рено», а сам отправился неподалеку собирать грибы. Ключи были в замке зажигания. Когда он вернулся, то машины не было.

Правоохранители нашли 35-летнего подозреваемого. Тот был пьяный, и шел мимо рядом с лесным массивом. Увидев иномарку, мужчина сел в нее, но не смог нормально управлять, и съехал в кювет.

Было возбуждено уголовное дело. Теперь ростовчанин может попасть за решетку на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU