Пьяный житель Ярославской области угнал у грибника машину
Но управлять ей не смог – съехал в кювет
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Житель Ростовского района обратился в полицию. Мужчина рассказал, что оставил рядом с лесом незапертый автомобиль «Рено», а сам отправился неподалеку собирать грибы. Ключи были в замке зажигания. Когда он вернулся, то машины не было.
Правоохранители нашли 35-летнего подозреваемого. Тот был пьяный, и шел мимо рядом с лесным массивом. Увидев иномарку, мужчина сел в нее, но не смог нормально управлять, и съехал в кювет.
Было возбуждено уголовное дело. Теперь ростовчанин может попасть за решетку на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU