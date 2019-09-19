2019-09-19T11:40:42+03:00
Происшествия

Чуть не перевернулся: появилось видео столкновения двух джипов в Ярославле

На пересечении Свободы и Победы опять произошла авария
Роман РЫЖИКОВ
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Злополучный перекресток у Казарм снова стал местом аварииЗлополучный перекресток у Казарм снова стал местом аварииФото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле на пересечении улиц Свободы и Победы снова произошло ДТП. На этот раз дорогу не поделили два белоснежных внедорожника. Дорогие иномарки завершали маневр. Когда они оказались на перекрестке, уже горел «красный».

За рулем «Ауди» находилась девушка. Автоледи дала в зад мужчине на «Тойоте» больше чем за два с половиной миллиона рублей. От удара иномарка чуть не перевернулась. После столкновения оба водителя вышли осмотреть свои автомобили. Судя по всему, люди не пострадали.

ДТП Свободы/Победы в Ярославле .

ИСТОЧНИК KP.RU

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