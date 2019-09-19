Чуть не перевернулся: появилось видео столкновения двух джипов в Ярославле

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-19T11:40:42+03:00

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В Ярославле на пересечении улиц Свободы и Победы снова произошло ДТП. На этот раз дорогу не поделили два белоснежных внедорожника. Дорогие иномарки завершали маневр. Когда они оказались на перекрестке, уже горел «красный».

За рулем «Ауди» находилась девушка. Автоледи дала в зад мужчине на «Тойоте» больше чем за два с половиной миллиона рублей. От удара иномарка чуть не перевернулась. После столкновения оба водителя вышли осмотреть свои автомобили. Судя по всему, люди не пострадали.

ДТП Свободы/Победы в Ярославле .

ИСТОЧНИК KP.RU