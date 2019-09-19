2019-09-19T11:01:52+03:00
Происшествия

На Чкалова в Ярославле сбили мужчину

Пешеход переходил дорогу
Роман РЫЖИКОВ
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Пешеходу потребовалась госпитализацияПешеходу потребовалась госпитализацияФото: Аца КОШТЭ
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Вечером 18 сентября в Ленинском районе Ярославля произошло ДТП с участием пешехода. На улице Чкалова сбили мужчину. Авария произошла около 17:40, когда 60-летний пешеход переходил дорогу по нерегулируемому переходу. В это время 45-летний мужчина на «Фольксвагене» совершал поворот и наехал на человека на дороге. В результате пострадавшему потребовалась госпитализация. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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