На Чкалова в Ярославле сбили мужчину

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-19T11:01:52+03:00

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Вечером 18 сентября в Ленинском районе Ярославля произошло ДТП с участием пешехода. На улице Чкалова сбили мужчину. Авария произошла около 17:40, когда 60-летний пешеход переходил дорогу по нерегулируемому переходу. В это время 45-летний мужчина на «Фольксвагене» совершал поворот и наехал на человека на дороге. В результате пострадавшему потребовалась госпитализация. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU