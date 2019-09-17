В Ярославле по факту ужасной работы управляющей компании заведено дело

СЕГОДНЯ 19:17 2019-09-17T19:17:43+03:00

В здании имелись многочисленные протечки, повреждения стен и потолка коридора. Фото: Прокуратура Ярославской области

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В Ярославле прошла проверка работы управляющей компании по факту соблюдения требований закона по содержанию жилых домов. В ходе рейда было обнаружено, что организация, которая должна обслуживать дома в Красноперекопском районе города, не выполняла свои обязательства.

- В многоквартирном жилом доме №14 по улице Курчатова имелись многочисленные факты протечек, повреждения стен и потолка коридора, туалета и кухни третьего этажа, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - По результатам проверки в отношении заместителя директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении.

Материалы дела направлены в региональный департамент государственного жилищного надзора для рассмотрения. Устранение выявленных нарушений поставлено прокуратурой на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU