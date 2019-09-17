Руководителем администрации ярославского губернатора назначен Илья Баланин

СЕГОДНЯ 15:50 2019-09-17T15:57:07+03:00

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Руководителем администрации губернатора Ярославской области с 16 сентября назначен Илья Баланин. Распоряжение об этом подписал глава региона. Одновременно Баланин занимает должность заместителя губернатора. Он будет курировать департамент финансов, контрольно-ревизионную инспекцию, управление протокола, управление делами, финансовое управление, агентство по обеспечению деятельности мировых судей, первый и второй отделы, управление государственной службы и кадровой политики, правовое и организационно-контрольное управления.

Первым заместителем руководителя администрации стал Кирилл Сорокин. Исполнение обязанностей заместителей руководителя возложено на Станислава Попрыгина и Оксану Розенке.

До этого Илья Баланин занимал пост заместителя председателя правительства и руководил департаментом финансов. Сейчас исполнять обязанности директора департамента финансов Алексей Долгов, который был первым заместителем руководителя данного ведомства.

Напомним, власти области приняли решение об объединении аппаратов главы региона и правительства в единую администрацию губернатора. По мнению специалистов, это позволит повысить эффективность государственного управления, создать единый механизм распределения и расходования бюджетных средств, а также лучше контролировать их использованием. Также будет сокращены расходы на содержание аппарата чиновников – не менее, чем на шесть миллионов рублей в год. Процесс преобразований в органах исполнительной власти региона планируют завершить до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU