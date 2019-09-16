2019-09-16T17:25:08+03:00
Общество

Ярославским школьникам с 23 сентября начнут выдавать карты на питание

Ими дети смогут оплачивать покупки в буфетах
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославским школьникам с 23 сентября начнут выдавать карты на питание.Ярославским школьникам с 23 сентября начнут выдавать карты на питание.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ярославским школьникам с 23 сентября начнут выдавать карты для безналичной оплаты питания. Предполагается, что дети смогут ими расплатиться в буфетах при самостоятельной покупке еды. Об этом сообщили 15 сентября на общегородском совещании в мэрии.

Сейчас программное обеспечение проходит обкатку в школе №43.

- Практика показала, что обслуживание таким образом идет быстрее. Из-за отсутствия контакта с деньгами снижается риск распространения инфекционных заболеваний. Исключаются возможные ошибки при расчетах. А родители получают информацию, что именно купил ребенок в буфете, - рассказала директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Процесс перехода на полностью безналичную систему оплаты в школьных столовых и буфетах планируют завершить к концу октября.

Напомним, с начала учебного года во всех ярославских школах введена безналичная система оплаты завтраков и обедов. Деньги за питание списываются с индивидуального счета ребенка, который пополняют родители без комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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