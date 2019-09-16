Ярославская полиция задержала иностранца с поддельной миграционной картой

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-16T09:58:03+03:00

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В Ярославле гражданин одной из стран ближнего зарубежья предъявил сотрудникам полиции поддельную миграционную карту. Правоохранители заподозрили неладное, изъяли документ и отправили его на экспертизу в экспертно-криминалистический центр.

– Согласно справке об исследовании, оттиски штампа данной миграционной карты нанесены несоответствующим клише, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело.

Теперь он заплатит крупный штраф либо отправится на исправительные работы или под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU