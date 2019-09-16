Ярославская полиция задержала иностранца с поддельной миграционной картой
Возбуждено уголовное дело
Поддельный документ отправили на экспертизуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ярославле гражданин одной из стран ближнего зарубежья предъявил сотрудникам полиции поддельную миграционную карту. Правоохранители заподозрили неладное, изъяли документ и отправили его на экспертизу в экспертно-криминалистический центр.
– Согласно справке об исследовании, оттиски штампа данной миграционной карты нанесены несоответствующим клише, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В отношении иностранца возбудили уголовное дело.
Теперь он заплатит крупный штраф либо отправится на исправительные работы или под арест.
ИСТОЧНИК KP.RU