2019-09-13T14:46:57+03:00
Происшествия

Мертвый лось на трассе повредил сразу пять машин

Хозяева разбитого транспорта ищут свидетелей ночного происшествия в Ярославской области
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
фото: Подслушано в Ярославле/vk.comфото: Подслушано в Ярославле/vk.com
Изменить размер текста:

Минувшей ночью на трассе М-8 в Ярославской области произошло сразу несколько крупных ДТП, и всем им причина – труп лося. Вернее, отсутствие знака аварийной остановки на неосвещенном участке трассы. Водитель фуры, как говорят пострадавшие автовладельцы, не выставил треугольник после того, как сбил животное. Все произошло у поселка Петровское.

- Одна легковая машина наехала на лося и перевернулась! – написала одна из участниц ДТП. – А потом мы наехали на лося, машина вылетела на встречку и протащилась там около 150 метров!

По словам девушки, после этого еще две фуры и легковушки оказались в аналогичной ситуации.

- Это не страховой случай, это прямая ошибка водителя, который ночью, на неосвещенном участке дороги не выставил знаки! – считает пострадавшая.

фото: Подслушано в Ярославле/vk.com

фото: Подслушано в Ярославле/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле два серийных автомобильных вора услышали свои приговоры
Сотрудница почты в Ярославле украла 93 тысячи рублей своих клиентов
Любимые места летнего отдыха ярославцев – Украина и Турция
В Ярославле у должника отобрали 32 договора на долевое строительство
В Ярославле школу №18 эвакуировали из-за странного сообщения в соцсетях
Ночью под Ярославлем иномарка насмерть сбила мужчину в тапочках и спорткостюме
В Ярославле могут незаконно снести воинский мемориал
В Ярославле ожидается резкое похолодание
Ярославские приставы вернули беженку в детский дом
Жители Кузнечихи проголосовали против нового района у себя под боком
Пьяный ярославец угнал иномарку друга и свалился в кювет
Воспринимайте это как манифест: Тина Канделаки поставит в планку ярославских сплетников
На трассе М-8 под Ярославлем «КИА» столкнулась с УАЗом, есть пострадавшие
Бронепоезд набирает скорость! «Локомотив» - «Динамо» – 5:2
Детям из школы № 29 выдали новые канцтовары взамен испорченных в пожаре
Ярославцы начали подозревать страховщиков в поджогах машин
Не могла вступить на ногу: в Ярославле «Лексус» на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку
После передачи рыбинского МУП «Теплоэнерго» инвестору, вырастут тарифы на горячую воду и тепло
Ярославский водолаз снял видео в затонувшем ресторане-дебаркадере
На Московском проспекте трактор протаранил легковушку
Ростелеком» запустил вещание четырех телеканалов
В Ярославле горе-отец за три года накопил 170-тысячный долг по алиментам
В Рыбинске начинается капремонт здания садика №94
В Ярославле могут построить третий мост через Волгу. Мэрия зарезервировала землю