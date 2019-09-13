Мертвый лось на трассе повредил сразу пять машин
Минувшей ночью на трассе М-8 в Ярославской области произошло сразу несколько крупных ДТП, и всем им причина – труп лося. Вернее, отсутствие знака аварийной остановки на неосвещенном участке трассы. Водитель фуры, как говорят пострадавшие автовладельцы, не выставил треугольник после того, как сбил животное. Все произошло у поселка Петровское.
- Одна легковая машина наехала на лося и перевернулась! – написала одна из участниц ДТП. – А потом мы наехали на лося, машина вылетела на встречку и протащилась там около 150 метров!
По словам девушки, после этого еще две фуры и легковушки оказались в аналогичной ситуации.
- Это не страховой случай, это прямая ошибка водителя, который ночью, на неосвещенном участке дороги не выставил знаки! – считает пострадавшая.
фото: Подслушано в Ярославле/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU