Ярославские приставы вернули беженку в детский дом

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-13T11:48:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле завершились поиски 17-летней воспитанница одного из местных детских домов, пропавшей больше месяца назад. Девушка проживала в учреждении больше года, а потом просто исчезла. До сих пор она находилась в розыске, а к поискам подростка были подключены все службы.

Найти девушку удалось судебным приставам. Девушку поймали в крупном торговом центре и отвезли в полицию для профилактических мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU