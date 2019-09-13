Ярославские приставы вернули беженку в детский дом
17-летняя девушка пропадала больше месяца
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В Ярославле завершились поиски 17-летней воспитанница одного из местных детских домов, пропавшей больше месяца назад. Девушка проживала в учреждении больше года, а потом просто исчезла. До сих пор она находилась в розыске, а к поискам подростка были подключены все службы.
Найти девушку удалось судебным приставам. Девушку поймали в крупном торговом центре и отвезли в полицию для профилактических мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU