Ярославские бизнесмены могут лишиться имущества фирмы из-за долгов по налогам
Организация задолжала 420 тысяч рублей
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Ярославская фирма имела хорошую прибыль, но не платила налоги с заработков. Безответственность руководителей привела к судебным тяжбам.
– В Тутаевском районном отделе судебных приставов УФССП России по Ярославской области возбудили исполнительное производство о взыскании в бюджет 420 тысяч рублей, – пояснили в ведомстве.
Однако организация не торопилась гасить задолженность.
Приставы-исполнители пришли к руководству и арестовали имущество фирмы. Им активно заинтересовались конкуренты. Если руководство не рассчитается с долгами, то имущество реализуют с торгов.
ИСТОЧНИК KP.RU