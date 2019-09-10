В ярославском парке Мира демонтировали старые чугунные заборы
Ограждения были установлены здесь 50 лет назад
Заборы в этом месте больше не выполняют своей функции.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле в парке Мира сотрудники «Горзеленхоза» демонтировали старые чугунные ограждения. По мнению администрации города, заборы в этом месте больше не выполняют своей функции. Ограждения были установлены в парке 50 лет назад.
Ограждения, убранные из парка Мира, пройдут реставрацию. После этого заборы установят возле мемориального комплекса «Вечный огонь» и в сквере напротив кинотеатра «Родина».
Стоит отметить, что несколько лет назад мэрия города уже хотела заменить ограждения в парке Мира на новые, однако, ярославцы выступили против. После этого в администрации решили отказаться от демонтажа.
ИСТОЧНИК KP.RU