2019-09-10T10:16:50+03:00
Общество

В ярославском парке Мира демонтировали старые чугунные заборы

Ограждения были установлены здесь 50 лет назад
Полина ЗАЙЦЕВА
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Заборы в этом месте больше не выполняют своей функции.Заборы в этом месте больше не выполняют своей функции.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле в парке Мира сотрудники «Горзеленхоза» демонтировали старые чугунные ограждения. По мнению администрации города, заборы в этом месте больше не выполняют своей функции. Ограждения были установлены в парке 50 лет назад.

Ограждения, убранные из парка Мира, пройдут реставрацию. После этого заборы установят возле мемориального комплекса «Вечный огонь» и в сквере напротив кинотеатра «Родина».

Стоит отметить, что несколько лет назад мэрия города уже хотела заменить ограждения в парке Мира на новые, однако, ярославцы выступили против. После этого в администрации решили отказаться от демонтажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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