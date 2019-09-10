В ярославском парке Мира демонтировали старые чугунные заборы

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-10T10:16:50+03:00

Заборы в этом месте больше не выполняют своей функции. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Ограждения были установлены здесь 50 лет назад

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В Ярославле в парке Мира сотрудники «Горзеленхоза» демонтировали старые чугунные ограждения. По мнению администрации города, заборы в этом месте больше не выполняют своей функции. Ограждения были установлены в парке 50 лет назад.

Ограждения, убранные из парка Мира, пройдут реставрацию. После этого заборы установят возле мемориального комплекса «Вечный огонь» и в сквере напротив кинотеатра «Родина».

Стоит отметить, что несколько лет назад мэрия города уже хотела заменить ограждения в парке Мира на новые, однако, ярославцы выступили против. После этого в администрации решили отказаться от демонтажа.

ИСТОЧНИК KP.RU