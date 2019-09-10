В Ярославле прошел открытый форум для клубов молодых семей

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-10T08:58:00+03:00

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В Ярославле прошел открытый форум, участие в котором приняли клубы молодых семей региона. Уточняется, что всего участвовали в форуме 350 человек. В общей сложности на территории Ярославской области насчитывается 25 подобных клубов.

- В первый день форума свои таланты представили 15 семей – финалистов областного конкурса молодых семей Ярославской области, он проходил с 1 марта по 10 июля, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Участники создавали семейные фотоальбомы, проявляли себя в спортивных состязаниях, снимали видеоролики.

Очный этап включал ряд испытаний и конкурс талантов. Помимо этого, в программе мероприятия были разнообразные мастер-классы и лектории. Для детей организаторы форума подготовили игровые и творческие площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU