В Ярославле у трамвая при повороте разъехались колеса

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-09T15:02:45+03:00

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Необычное происшествие случилось 9 сентября в Ярославле. Около 11 часов между остановками «Трамвайное депо» и «ТЦ «Омега» в Дзержинском районе встали трамваи. Дорогу вагонам перегородил трамвай №5, у которого при повороте разъехались колеса – передние пошли на поворот, а задние - по прямой. К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Вагон был практически пустой, так как следовал в парк.

А вот пассажирам других трамваев пришлось спрыгивать в траву и идти до ближайшей остановки троллейбусов и автобусов пешком около километра.

- Позже, пока сломавшийся трамвай пытались убрать, вагоны в сторону центра пустили через территорию трамвайного депо, а вот в обратном направлении движение было парализовано, - рассказали пассажиры.

В настоящее время, как сообщили в «Яргорэлектротрансе», движение трамваев полностью восстановлено.

Задние колеса вагона отказались поворачивать вместе с передними.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU