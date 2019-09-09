Хотел похвастаться перед подругой своей меткостью – попал на деньги и уголовное дело
26-летний житель Рыбинска так хотел произвести впечатление на свою подругу, что достарался до уголовного дела и крупной компенсации. Парня обвиняют в причинении значительного вреда ущербу из хулиганских побуждений. Уголовное дело уже направлено в суд.
Все произошло 19 марта этого года. Кроме весны на парня повлиял выпитый алкоголь…
- Желая похвастаться перед своей знакомой в меткости, из окна своей квартиры умышленно бросил стеклянную бутылку в припаркованный рядом с домом автомобиль, разбив заднее стекло. – комментируют выходку повесы в прокуратуре.
Гениальный поступок обошелся владельцу автомобиля в девять с половиной тысяч рублей. Если быть точнее, за выходку заплатил сам «стрелок» - парень полностью возместил ущерб и признал свою вину.
ИСТОЧНИК KP.RU