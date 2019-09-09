Хотел похвастаться перед подругой своей меткостью – попал на деньги и уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-09T13:47:05+03:00

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26-летний житель Рыбинска так хотел произвести впечатление на свою подругу, что достарался до уголовного дела и крупной компенсации. Парня обвиняют в причинении значительного вреда ущербу из хулиганских побуждений. Уголовное дело уже направлено в суд.

Все произошло 19 марта этого года. Кроме весны на парня повлиял выпитый алкоголь…

- Желая похвастаться перед своей знакомой в меткости, из окна своей квартиры умышленно бросил стеклянную бутылку в припаркованный рядом с домом автомобиль, разбив заднее стекло. – комментируют выходку повесы в прокуратуре.

Гениальный поступок обошелся владельцу автомобиля в девять с половиной тысяч рублей. Если быть точнее, за выходку заплатил сам «стрелок» - парень полностью возместил ущерб и признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU