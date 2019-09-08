Вас грабят: мошенники продолжают разводить ярославцев на деньги

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-08T11:15:49+03:00

Милиция просит ярославцев быть бдительными и не поддаваться мошенникам. Фото: Евгения ГУСЕВА

За два выходных дня они умудрились обмануть людей на более чем 300 тысяч рублей

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В Рыбинске всех своих средств, а это более чем 140 тысяч рублей, с банковской карточки в субботу, 7 сентября, лишилась 28-летняя женщина. Мошенники, представившись сотрудниками банка, сказали, что для предотвращения несанкционированного списания денег, ей срочно надо перевести их на другой денежный счет.

- Женщина не стала обращаться в отделение банка, а выполнила все указания звонивших, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Также поступил 50-летний житель Ленинского района Ярославля в воскресенье, 8 сентября. В результате он потерял более 160 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU