Без шума: на Добрынинском мосту в Ярославле установят изоляционные щиты

СЕГОДНЯ 20:22 2019-09-06T20:22:30+03:00

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В мэрии на очередном заседании рабочей группы по разработке программы социально-экономического развития Ярославля были рассмотрены весьма актуальные для горожан вопросы. Представители института инженеров строительства и транспорта представили карту шумового воздействия. На ней они указали самые проблемные точки города, на которых уровень шума превышает допустимую норму в 55 децибел. — Сейчас в городе самым проблемным местом является Добрынинский путепровод. Здесь мы предлагаем установить шумоизоляционные экраны на съездах с путепровода. Это поможет ограничить шумовое воздействие на окружающие жилые здания. Сейчас в районе моста очень большие превышения по шуму, а это сказывается на жизни людей, — отметил директор института инженеров строительства и транспорта Алексей Игнатьев. Рассмотреть возможность установки экранов предлагается вдоль улиц Промышленной, Громова и Автозаводской. Также был поднят вопрос о рассмотрении увеличения полос на дорогах города за счет переразметок. Каждую полосу предложили сделать чуть уже и тем самым увеличить их количество. Мэр Владимир Волков поддержал идею, а также предложил выявить самые загруженные участки дорог в городе, чтобы реализовать эту концепцию именно на данных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU