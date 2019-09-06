2019-09-06T14:01:12+03:00
Происшествия

В Ярославле «Ягуар» перевернул китайский внедорожник

Видео аварии на Московском проспекте
Роман РЫЖИКОВ
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Жесть Ярославль/vk.comЖесть Ярославль/vk.com
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Появилось видео жесткого столкновения на Московском проспекте. В минувший четверг, 5 сентября, в Крестах белоснежный «Ягуар» перевернул китайский внедорожник. Авария произошла около 17 часов на пересечении проспекта с улицей Калинина.

Седан премиум-класса двигался по главной дороге в сторону выезда из города, когда с проспекта начал поворачивать налево, на улицу Калинина, внедорожник «Лифан». От удара китаец перевернулся.

В Госавтоинспекции сообщили, что травмы получил только 38-летний водитель джипа. Мужчина нуждается в амбулаторном лечении.

В группе "Жесть Ярославль", где выложили кадры столкновения, люди почти единогласно утверждают, что виноват водитель дорогой иномарки. Однако, выяснить это предстоит сотрудникам ГАИ.

В Ярославле Ягуар перевернул китайский внедорожник .

ИСТОЧНИК KP.RU

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