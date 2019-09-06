В Ярославле «Ягуар» перевернул китайский внедорожник
Появилось видео жесткого столкновения на Московском проспекте. В минувший четверг, 5 сентября, в Крестах белоснежный «Ягуар» перевернул китайский внедорожник. Авария произошла около 17 часов на пересечении проспекта с улицей Калинина.
Седан премиум-класса двигался по главной дороге в сторону выезда из города, когда с проспекта начал поворачивать налево, на улицу Калинина, внедорожник «Лифан». От удара китаец перевернулся.
В Госавтоинспекции сообщили, что травмы получил только 38-летний водитель джипа. Мужчина нуждается в амбулаторном лечении.
В группе "Жесть Ярославль", где выложили кадры столкновения, люди почти единогласно утверждают, что виноват водитель дорогой иномарки. Однако, выяснить это предстоит сотрудникам ГАИ.
В Ярославле Ягуар перевернул китайский внедорожник .
ИСТОЧНИК KP.RU