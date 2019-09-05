2019-09-05T10:29:50+03:00
Происшествия

У ярославской маршрутки на ходу загорелось колесо. Очевидец посвятил этому песню

Лучше бы помог
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Жесть Ярославль/vk.comФото: Жесть Ярославль/vk.com
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Вечером 4 сентября в Ярославле на ходу загорелась маршрутка. На остановке «Большая Федоровская» из ПАЗика, следовавшего по маршруту № 97, высыпали пассажиры, а под крылом над задним колесом уже вовсю полыхало.

ЧП снял на видео местный житель и выложил в группу «Жесть Ярославль» Вконтакте, но одобрения он так и не снискал. Пользователи осудили его за то, что вместо помощи, мужчина пел песню, которая, видимо, показалась ему остроумной.

- Ну и люди стали, тонуть будешь руки не подадут, зато телефон достанут и будут снимать! Позор! – пишут ярославцы в комментариях.

Пользователи так же отметили, что не хотят платить больше за проезд на таком транспорте. Мэрия, тем временем, собирается стоимость поездки ощутимо повысить

В Ярославле на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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