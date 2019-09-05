У ярославской маршрутки на ходу загорелось колесо. Очевидец посвятил этому песню
Вечером 4 сентября в Ярославле на ходу загорелась маршрутка. На остановке «Большая Федоровская» из ПАЗика, следовавшего по маршруту № 97, высыпали пассажиры, а под крылом над задним колесом уже вовсю полыхало.
ЧП снял на видео местный житель и выложил в группу «Жесть Ярославль» Вконтакте, но одобрения он так и не снискал. Пользователи осудили его за то, что вместо помощи, мужчина пел песню, которая, видимо, показалась ему остроумной.
- Ну и люди стали, тонуть будешь руки не подадут, зато телефон достанут и будут снимать! Позор! – пишут ярославцы в комментариях.
Пользователи так же отметили, что не хотят платить больше за проезд на таком транспорте. Мэрия, тем временем, собирается стоимость поездки ощутимо повысить
В Ярославле на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.
ИСТОЧНИК KP.RU