В Ярославле из-за проведения мероприятий памяти «Локомотива» ограничат движение
Центр города будет перекрыт 7 сентября
Проехать будет нельзя в районе Успенского кафедрального собора, а также на участках улиц Чехова и Угличская.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле в связи с проведением памятных мероприятий, посвященных очередной годовщине катастрофы в Туношне, забравшей жизни игроков и тренеров «Локомотива» ограничат движение автомобилей. Улицы центра города будут перекрыты 7 сентября.
- Проехать будет нельзя в районе Успенского кафедрального собора, а также на участках улиц Чехова и Угличская, - добавили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Ограничение движения будет действовать в городе с семи часов утра до часа дня того же дня.
ИСТОЧНИК KP.RU