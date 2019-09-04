2019-09-04T08:57:29+03:00
Общество

В Ярославле из-за проведения мероприятий памяти «Локомотива» ограничат движение

Центр города будет перекрыт 7 сентября
Полина ЗАЙЦЕВА
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Проехать будет нельзя в районе Успенского кафедрального собора, а также на участках улиц Чехова и Угличская.Проехать будет нельзя в районе Успенского кафедрального собора, а также на участках улиц Чехова и Угличская.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле в связи с проведением памятных мероприятий, посвященных очередной годовщине катастрофы в Туношне, забравшей жизни игроков и тренеров «Локомотива» ограничат движение автомобилей. Улицы центра города будут перекрыты 7 сентября.

- Проехать будет нельзя в районе Успенского кафедрального собора, а также на участках улиц Чехова и Угличская, - добавили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Ограничение движения будет действовать в городе с семи часов утра до часа дня того же дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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