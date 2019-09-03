Ребенок в тяжелом состоянии: в Ленинском районе Ярославля сбили мальчика
Инцидент произошел вечером 3 сентября
В результате аварии мальчик получил тяжелые травмы. Фото: "Первый Ярославский Автопортал"/vk.com.
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В Ленинском районе Ярославля вечером 3 сентября на перекрестке улиц Чехова и Чкалова автомобиль сбил на дороге ребенка. По предварительной информации, в результате аварии мальчик получил тяжелые травмы.
В момент столкновения у ребенка разбился телефон, из-за этого медики и сотрудники полиции не могли связаться с его родителями. Очевидцы ДТП выложили фото подростка в социальные сети, после чего родители пострадавшего нашлись.
На месте аварии работает оперативная группа, ребенка госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU