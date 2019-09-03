Ребенок в тяжелом состоянии: в Ленинском районе Ярославля сбили мальчика

СЕГОДНЯ 20:04 2019-09-03T20:04:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Ярославля вечером 3 сентября на перекрестке улиц Чехова и Чкалова автомобиль сбил на дороге ребенка. По предварительной информации, в результате аварии мальчик получил тяжелые травмы.

В момент столкновения у ребенка разбился телефон, из-за этого медики и сотрудники полиции не могли связаться с его родителями. Очевидцы ДТП выложили фото подростка в социальные сети, после чего родители пострадавшего нашлись.

На месте аварии работает оперативная группа, ребенка госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU