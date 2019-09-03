На Ярославль идут дожди, а за ними еще одно потепление

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-03T17:42:42+03:00

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На Ярославль идут дожди. Судя по прогнозам Гидрометцентра России, уже в среду, 4 сентября, возможны кратковременные осадки. А вот с четверга небо на три дня затянут облака, из которых периодически будет накрапывать дождь.

- 3 сентября, к северо-западным границам России подойдет атмосферный фронт атлантического циклона. Он продолжит определять погоду на большей части территории Европейской России 4-6 сентября, местами ожидаются дожди с грозами, однако на фоне высокого атмосферного давления они будут носить кратковременный характер и в большинстве случаев окажутся небольшими, - сообщили в Гидрометцентре.

После этого в воскресенье вновь должно выглянуть солнце. При этом всю неделю будет достаточно тепло: в среду – до 23 градусов, с четверга по субботу – до 21 градуса, в воскресенье – 22 градуса.

В целом же, по данным метеорологов, сентябрь в Ярославской области будет достаточно теплым и сухим. Настоящая осень к нам придет только в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU