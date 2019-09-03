2019-09-03T16:58:33+03:00
Общество

В Ярославской области в коттеджный поселок пришла ручная лиса-чернобурка

Местные жители ищут хозяев домашнего животного
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: "Подслушано в Рыбинске"ФОТО: "Подслушано в Рыбинске"
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В коттеджном поселке села Еремейцево бегает ручная лиса-чернобурка. Об этом написали очевидцы в группе «Подслушано в Рыбинске». Авторы поста дали животному воду и просят хозяев откликнуться.

Неравнодушные пользователи сети попросили в комментариях придержать лисичку, чтобы ее не порвали местные собаки.

– Такими темпами скоро и ручные медведи в ошейниках будут бегать, – написала девушка Оля. –На экзотику видать тянет людей.

Недавно одну из дорог Ярославской области оккупировали дикие рыжие лисицы. Мимо проезжающие водители останавливались, чтобы не сбить плутовок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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