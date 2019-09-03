В Ярославской области в коттеджный поселок пришла ручная лиса-чернобурка
Местные жители ищут хозяев домашнего животного
ФОТО: "Подслушано в Рыбинске"
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В коттеджном поселке села Еремейцево бегает ручная лиса-чернобурка. Об этом написали очевидцы в группе «Подслушано в Рыбинске». Авторы поста дали животному воду и просят хозяев откликнуться.
Неравнодушные пользователи сети попросили в комментариях придержать лисичку, чтобы ее не порвали местные собаки.
– Такими темпами скоро и ручные медведи в ошейниках будут бегать, – написала девушка Оля. –На экзотику видать тянет людей.
Недавно одну из дорог Ярославской области оккупировали дикие рыжие лисицы. Мимо проезжающие водители останавливались, чтобы не сбить плутовок.
ИСТОЧНИК KP.RU