2019-09-03T14:29:20+03:00
Происшествия

Стая бездомных собак загрызла 18 овец в Переславле-Залесском

Ответственной за произошедшее признали городскую администрацию
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Стая бездомных собак загрызла 18 овец в Переславле-Залесском.Стая бездомных собак загрызла 18 овец в Переславле-Залесском.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Стая бездомных собак загрызла 18 овец породы «дагестанская горная» под Переславлем-Залесском. Произошло это еще в январе.

- Примерно пять собак проникли на территорию выгула овец и начали нападать. Ошейников на собаках не было, - рассказали свидетели происшествия.

Владельцы погибших животных подали иск в суд к правительству области и администрации Переславля с требованием возместить ущерб, ведь именно власти отвечают за отлов безнадзорных животных.

Арбитражный суд Ярославской области рассмотрел дело в конце августа и признал, что требования истцов законны. Правда, обязанность платить возложили только на администрацию Переславля, так как основную ответственность по отлову собак на территории города несет именно она. Теперь администрация должна выплатить фирме «Драфт», чьи животные погибли от зубов собак, 182 тысячи 700 рублей.

Впрочем, в течение двух месяцев чиновники еще могут обжаловать вердикт суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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