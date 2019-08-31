2019-08-31T18:27:26+03:00
Общество

В центре Рыбинска и в криминальных районах появятся камеры

Они будут обеспечивать безопасность в городе
Екатерина РЯБЦЕВА
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На сегодняшний день в Рыбинске установили 48 камер, а запланировано еще 50На сегодняшний день в Рыбинске установили 48 камер, а запланировано еще 50Фото: Администрация Рыбинска
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На рыбинских улицах появились камеры видеонаблюдения. Теперь они будут функционировать в городе благодаря программе «Безопасный город». Всего в Рыбинске установили 48 камер, а запланировано еще 50.

Согласно муниципальной программе для обеспечения безопасности в городе нужно установить 134 камеры.

– Практика использования видеокамер показывает положительную тенденцию. В местах, где установлена система видеонаблюдения, преступность и количество совершенных правонарушений снижается в разы, – считает заместитель главы администрации по безопасности Алексей Старухин.

Камеры помогают раскрывать преступления. Например, в июле 2019 года правоохранители с помощью видеонаблюдения смогли установить личность граффитистов, которые разрисовали фасад здания.

Камеры установят в историческом центре города, на Волжской набережной, перекрестках, местах въезда в Рыбинск и в криминальных микрорайонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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