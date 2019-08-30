Все по нормативу: Ярославский депздрав ответил депутату, который ждал «скорую» полтора часа
Ярославский департамент здравоохранения ответил депутату облдумы Александру Воробьеву, который прождал «скорую» для своего соседа полтора часа.
-По этому факту проведена проверка. Установлено, что вызов имел неотложную форму, т.е. пациент не нуждался в экстренной помощи. Пациент имеет хроническое заболевание, о котором знает. По нормативу неотложный вызов принимает первая освободившаяся от экстренного вызова бригада. Время ожидания такого вызова, по нормативу, до 2 часов. Соответственно приехавшие медики в этот норматив укладываются. Пациенту помощь была оказана в полном объеме, и в госпитализации он не нуждался.
ИСТОЧНИК KP.RU