Все по нормативу: Ярославский депздрав ответил депутату, который ждал «скорую» полтора часа

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-30T17:04:50+03:00

Чиновники провели проверку и выяснили, что все хорошо

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Ярославский департамент здравоохранения ответил депутату облдумы Александру Воробьеву, который прождал «скорую» для своего соседа полтора часа.

-По этому факту проведена проверка. Установлено, что вызов имел неотложную форму, т.е. пациент не нуждался в экстренной помощи. Пациент имеет хроническое заболевание, о котором знает. По нормативу неотложный вызов принимает первая освободившаяся от экстренного вызова бригада. Время ожидания такого вызова, по нормативу, до 2 часов. Соответственно приехавшие медики в этот норматив укладываются. Пациенту помощь была оказана в полном объеме, и в госпитализации он не нуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU