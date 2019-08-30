2019-08-30T12:41:48+03:00
Происшествия

Под Ярославлем 19-летний «гений» украл люстру из чужого дома

Впрочем, все хороши: у дома не было дверей
Роман РЫЖИКОВ
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Воришка успел продать ее до того, как был пойманВоришка успел продать ее до того, как был пойманФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бывают преступления, о которых слышишь и нецензурно задаешься вопросом: «Зачем?». Ярославские полицейские раскрыли одно из них.

В деревне Попадьино произошла кража из дома. Дом был строящийся, а его хозяева, видимо, так верили в Человека, что решили не устанавливать двери. Этим и воспользовался 19-летний «гений», который решил украсть…люстру. Парень утащил с собой предмет интерьера и прихватил кое-какие бытовые приборы. Все вместе на 19 тысяч рублей.

Прежде чем молодого человека поймали полицейские, он успел все это добро продать. На него завели уголовное дело по статье «Кража».

Полиция советует всем, кто становится жертвой преступников незамедлительно звонить куда надо, а мы – не оставлять двери на распашку, а дверные проемы без дверей

ИСТОЧНИК KP.RU

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