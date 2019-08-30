За неудачную попытку кинуть «Спецавтохозяйство» мэрии Ярославля пришлось заплатить 9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-30T12:03:39+03:00

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Уборкой города занимается «Городское Спецавтохозяйство». Зимой САХ купило реагенты, чтобы не было гололеда на дорогах и тротуарах. То, что он был, это совсем другая история. А интересно вот что: агентство по муниципальному заказу мэрии Ярославля не заплатило подрядчику 9,2 миллиона рублей. Не получив свои деньги, САХ обратилось в суд.

И суд не дал мэрии кинуть подрядчика. Главным аргументом властей было то, что реагенты не были приняты по накладным. Однако, эти аргументы разбились о вопрос: почему же тогда власти подписали акты выполненных работ без замечаний.

Теперь агентству придется выплатить САХу 9 миллионов рублей. И еще 69 тысяч – на судебные разбирательства

ИСТОЧНИК KP.RU