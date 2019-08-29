2019-08-29T14:14:49+03:00
Общество

По ярославскому Волковскому театру будут водить оригинальные экскурсии

Первый русский станет более открытым для горожан и туристов
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Волковском театре изменят формат экскурсий.В Волковском театре изменят формат экскурсий.Фото: Мэрия Ярославля
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Скоро ярославцы и туристы смогут ходить в Волковский театр не только на спектакли, но и на экскурсии. Вообще они и так уже проводятся – в традиционном формате. Но скоро все изменится.

— Театр изначально не подразумевал проведения экскурсий. Днем на сцене идут репетиции, может проходить монтаж декораций. Но с приходом нового художественного руководителя мы начинаем делать театр более открытым. Посетители смогут пройти и в фойе, где в это время будет проходить театральная постановка, — рассказала хранитель фондов Российского государственного академического театра драмы имени Волкова Ирина Козлова.

По задумке сотрудников Волковского, экскурсию по театру будут проводить персонажи этой театральной постановки — герои Шекспира. Посетителям в игровой форме покажут фойе первого, второго, третьего этажей, афиши, реквизит, проведут за кулисы и расскажут об основателе театра - Федоре Волкове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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