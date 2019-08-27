В Бурмакино 16-летний пацан на мопеде без прав влетел в грузовик
В понедельник, 26 августа, в Ярославской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Около полуночи в Бурмакино 16-летний мальчишка без прав на своем мопеде «Орион 50Б» врезался в грузовой «МАН». В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка доставили в больницу с травмами.
Ярославская Госавтоинспекция напоминает, что для управления мопедами или скутерами необходимо водительское удостоверение категории «М», а на управление мотоциклами - категории «А» или «А1», в зависимости от типа мотоцикла. Получить водительское удостоверение на категории транспортных средств «М» и «А1» можно только с 16 лет, на категорию «А» с 18 лет
ИСТОЧНИК KP.RU