2019-08-27T14:52:31+03:00
Происшествия

В Бурмакино 16-летний пацан на мопеде без прав влетел в грузовик

Мальчишка госпитализирован с травмами
Роман РЫЖИКОВ
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Для управления мопедами или скутерами необходимо водительское удостоверение категории «М», а на управление мотоциклами - категории «А» или «А1»Для управления мопедами или скутерами необходимо водительское удостоверение категории «М», а на управление мотоциклами - категории «А» или «А1»Фото: УМВД по Ярославской области
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В понедельник, 26 августа, в Ярославской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. Около полуночи в Бурмакино 16-летний мальчишка без прав на своем мопеде «Орион 50Б» врезался в грузовой «МАН». В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка доставили в больницу с травмами.

Ярославская Госавтоинспекция напоминает, что для управления мопедами или скутерами необходимо водительское удостоверение категории «М», а на управление мотоциклами - категории «А» или «А1», в зависимости от типа мотоцикла. Получить водительское удостоверение на категории транспортных средств «М» и «А1» можно только с 16 лет, на категорию «А» с 18 лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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