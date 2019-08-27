2019-08-27T10:39:03+03:00
Общество

Из-за закрытия отрезка Тутаевского шоссе на участке ограничат парковку

Эта мера необходима для увеличения пропускной способности дорожной сети
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ограничение продлится до полного окончания работ на участке.Ограничение продлится до полного окончания работ на участке.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ярославле из-за ремонта и временного закрытия отрезка Тутаевского шоссе на данном участке будет введено ограничение стоянки и парковки автомобилей. Данная мера призвана разгрузить улично-дорожную сеть и увеличить пропускную способность.

- Временное ограничение вводится на участке улицы Урицкого от Тутаевского шоссе до Ленинградского проспекта, на Ленинградском проспекте от улицы Урицкого до улицы Елены Колесовой, на улице Елены Колесовой от Тутаевского шоссе до улицы Блюхера, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Ограничение вступит в силу 13 сентября 2019 года и продлится до полного окончания ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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