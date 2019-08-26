2019-08-26T13:53:19+03:00
Общество

Почему ярославцы недовольны услугами банков, страховых компаний и микрофинансовых организаций

Жители региона отправили в Центробанк более 500 жалоб
Екатерина РЯБЦЕВА
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За второй квартал 2019 года ярославцы подали в Центробанк 531 жалобу.

56% из них направлены в адрес банков. Жители региона недовольны проблемами с кредитами и услугами, которые навязывают сотрудники финансовых организаций.

Более 15% всех жалоб связаны со страховыми компаниями. Горожане считают, что коэффициент бонус-малус при расчете ОСАГО применен некорректно.

10% заявлений от тех, кого не устраивает работы микрофинансовых организаций: размер процентов и некорректные действия МФО по возврату задолженности.

Как уверяют сотрудники Центробанка, ни одна из жалоб не остается без внимания.

Если вы хотите направить заявление, то воспользуйтесь интернет-приемной на сайте Банка России www.cbr.ru. Еще один способ – телефон горячей линии: 8-800-300-30-00.

Письменное обращение отправите по адресу: 107016, город Москва, улица Неглинная, 12 или 150000, город Ярославль, улица Комсомольская, 7.

– Если у вас есть какие-либо документы по вашей проблеме, приложите их копии, – советует начальник юридического отдела Отделения по Ярославской области ГУ Банка России по ЦФО Олег Масков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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