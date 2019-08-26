2019-08-26T12:06:14+03:00
Общество

Константин Ивлев похвалил рыбинский ресторан и накормил горожан

Знаменитый шеф-повар побывал в Ярославской области
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: скриншот с instagram.com/ivlevchefФото: скриншот с instagram.com/ivlevchef
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Знаменитый шеф-повар и ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» Константин Ивлев побывал в Рыбинске Ярославской области. Сюда кулинарный мастер приехал в рамках своего гастрономического тура по России. И заведение, где он пообедал, Ивлеву очень понравилось. Здесь снимали фильм «12 стульев» Леонида Гайдая. В связи с этим Ивлев даже назвал это место святым. Хозяин на это ответил, что поднимет цены в два раза. Впрочем, вряд ли Ивлев стал бы критиковать заведение, так как его хозяин, как оказалось, друг знаменитого повара.

А вечером для рыбинцев устроили кулинарное шоу с угощениями.

Гастротур Константина Ивлева проходит с 24 августа по 2 сентября по восьми городам - Тверь, Ярославль, Калуга, Тула, Рязань, Нижний Новгород, Иваново, Владимир. Его цель - представить широкой публике все самое вкусное и интересное в гастрономической отрасли восьми регионов России. Итогом поездки станет многосерийное шоу на YouTube-канале Ivlev Chef Channel.

ИСТОЧНИК KP.RU

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