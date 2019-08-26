2019-08-26T11:16:16+03:00
Происшествия

В Ярославле ресторан-дебаркадер пошел ко дну

Вероятнее всего, он получил пробоину в корпусе при маневре
Екатерина РЯБЦЕВА
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Судно затонуло в районе поселка Парково/ФОТО: "Ярославль LIVE"Судно затонуло в районе поселка Парково/ФОТО: "Ярославль LIVE"
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На Волге затонул желтый дебаркадер. Его пришвартовали на набережной осенью прошлого года, чтобы сделать там плавучий ресторан. Тогда ярославцы посчитали, что «уродское судно» портит вид города с реки.

Возможно, мнение горожан повлияло на решение хозяина, и он отбуксировал судно на рейд в сторону поселка Парково. Есть версия, что дебаркадер получил пробоину в корпусе и быстро пошел на дно. Однако целиком не затонул: сел на грунт. Над водой остался один этаж из трех.

– Невезучий какой-то этот дебаркадер: то он не нравился никому, то он мешает другим судам, а сейчас вообще тонет, словно гадкий утенок, – обсуждают ярославцы происшествие в соцсетях.

Пользователи радуются, что плавучий «бизнес» затонул вовремя и без людей. Кто-то шутит про интересную концепцию подводного ресторана или очередную проверку, когда нужно спрятать нежелаемый объект от чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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