В Ярославле ремонтируют детский городок у ТЮЗа, ранее признанный опасным
Подрядчик проводит работы в рамках гарантийных обязательств
Подрядчик должен закончить работы через две недели.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле подрядная организация ремонтирует детский городок у ТЮЗа, который ранее эксперты назвали опасным. В ходе работ демонтируются детали, которые могут представлять опасность для детей.
- Так, подрядчик убрал батут и канатные крепления у детского комплекса «активный маршрут», - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Вместо неисправного батута будет установлена пружинная качалка на четыре места.
Ремонт городка осуществляется в рамках гарантийных обязательств. Подрядчик должен закончить работы через две недели.
ИСТОЧНИК KP.RU