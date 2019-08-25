В Ярославле ремонтируют детский городок у ТЮЗа, ранее признанный опасным

СЕГОДНЯ 17:07 2019-08-25T17:07:04+03:00

Подрядчик должен закончить работы через две недели. Фото: Мэрия Ярославля

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В Ярославле подрядная организация ремонтирует детский городок у ТЮЗа, который ранее эксперты назвали опасным. В ходе работ демонтируются детали, которые могут представлять опасность для детей.

- Так, подрядчик убрал батут и канатные крепления у детского комплекса «активный маршрут», - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Вместо неисправного батута будет установлена пружинная качалка на четыре места.

Ремонт городка осуществляется в рамках гарантийных обязательств. Подрядчик должен закончить работы через две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU