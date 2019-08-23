С главы «Яргорэлектротранса» сняли обвинение в передаче взяток

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-23T14:35:42+03:00

Он сам явился с повинной и активно сотрудничал со следствием

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Уголовное дело о посредничестве во взятках в отношении Ильхама Худиева прекращено Красноперекопским районным судом. Суд постановил прекратить дело в связи с «деятельным раскаянием» главы «Яргорэлектротранса».

Ранее уголовное дело было возбуждено следственными органами СКР по Ярославской области. В деле два эпизода посредничества Худиева в передаче взятки.

В получении взятки обвиняется экс-замглавы территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Игорь Соколовский.

С мая по июль 2018 года Худиев передал Соколовскому от ярославского предпринимателя 40 тысяч рублей. Тот требовал деньги за то, чтобы перенести сроки демонтажа ларька.

Далее от другого бизнесмена бывший чиновник получил 20 тысяч рублей за такую же услугу.

В отношении предпринимателей тоже возбудили уголовные дела.

Красноперекопский суд прекратил преследование главы «Яргорэлектротранса», потому что тот явился с повинной, помогал следствию при расследовании, впервые привлекался к уголовной отвественности и имеет нетяжелое обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU