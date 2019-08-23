Мэрия Ярославля запретила возведение высоток на пересечении Радищева и Чкалова

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-23T12:02:59+03:00

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Мэрия Ярославля запретила строить высотку на пересечении улиц Радищева и Чкалова. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации. Предприниматель, обратившийся ранее к властям за разрешением на строительство, планировал возвести рядом с легкоатлетическим манежем на улице Чкалова дома высотой в 9-18 этажей. Однако мэрия подписала отказ в предоставлении разрешения на использование этого земельного участка под такие цели.

- В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект планировки территории включает в себя положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. Отсутствие документации по планировке территории, обосновывающей влияние строительства локального (точечного) характера в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, на устойчивое развитие территории, в том числе в части обеспеченности планируемого населения объектами социальной инфраструктуры (дошкольными образовательными организациями), не позволит гарантировать благоприятные условия жизнедеятельности человека, - говорится в постановлении.

При принятии решения в мэрии учли результаты общественных обсуждений, где в основном были негативные отклики. Местные жители были в шоке, когда узнали, что рядом с их домами хотят воткнуть высотку. По их словам, застройщик вроде бы хотел еще садик построить, но территория, которую он для этого присмотрел, оказалась частично в чужой собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU