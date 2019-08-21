Ярославец зарегистрировал в своей квартире целую толпу нелегалов
Мужчину вычислили и возбудили уголовное дело
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Нигде не работающий ярославец несколько месяцев регистрировал в своей квартире иностранцев. В итоге мужчине удалось поставить на учет 9 нелегальных гостей.
– В ходе предварительного расследования сотрудники отдела по вопросам миграции и участковые уполномоченные полиции установили, что фактически иностранные граждане в квартире не проживали, – сообщили в полиции.
По факту фиктивной постановки на учет было возбуждено уголовное дело. Теперь предприимчивый ярославец может попасть за решетку на три года
ИСТОЧНИК KP.RU