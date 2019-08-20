Ярославский градоначальник подарил городу два многофункциональных автомобиля
Во вторник, 20 августа, мэр города Владимир Волков приехал в детский оздоровительный лагерь имени Александра Матросова.
Вместе с директором лагеря Татьяной Рейхард и коллегами он прогулялся по территории, пообщался с ребятами и даже посетил концерт, на котором вручил управлению культуры мэрии Ярославля ключи от двух многофункциональных автомобилей, стоимостью пять миллионов рублей.
Спецмашина «Автоград» нужна для того, чтобы обучать детей основам дорожного движения. В ней есть обучающие интерактивные доски и компьютеры. Автомобиль может приехать в любое место.
Другая машина имеет звуковое оборудования для проведения концертов там, где нет подключения к электричеству.
ИСТОЧНИК KP.RU