В Переславле пьяный мужчина угнал иномарку и перевернулся на ней в кювет

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-20T09:22:55+03:00

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В полицию Переславля-Залесского обратился местный житель, у которого из-под окон дома угнали иномарку «Крайслер». В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 39-летний подозреваемый, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

- Мужчина пояснил, что помогал заявителю с ремонтом автомобиля и имел свободный доступ к ключам от замка зажигания. Вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил угон иномарки, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - У деревни Петрилово, не справившись с управлением, мужчина совершил опрокидывание в кювет.

По факту случившегося уже заведено уголовное дело, преступнику грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU