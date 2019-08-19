Ярославские ребята ограбили ферму, чтобы купить алкоголь и закуску
Полиция задержала злоумышленников и возбудила уголовное дело
Парни, совершившие кражу, нигде не работалиФото: Евгения ГУСЕВА
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В полицию обратился житель Ярославского района. Мужчина управляет местной фермой. Он рассказал, что с территории его сельскохозяйственного предприятия пропали металлические изделия, стоимостью более 10 тысяч рублей.
Злоумышленников задержали. Оказалось, что совершили кражу металла два парня – 26 и 22 лет. Они нигде не работают, а один из них уже имеет судимость.
Ярославцы рассказали, что часть изделий они сдали в пункт приема металлолома, а на вырученные рубли купили выпивку и закуску.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Идет следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU