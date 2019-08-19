2019-08-19T11:35:47+03:00
Происшествия

Ярославские ребята ограбили ферму, чтобы купить алкоголь и закуску

Полиция задержала злоумышленников и возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Парни, совершившие кражу, нигде не работалиПарни, совершившие кражу, нигде не работалиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В полицию обратился житель Ярославского района. Мужчина управляет местной фермой. Он рассказал, что с территории его сельскохозяйственного предприятия пропали металлические изделия, стоимостью более 10 тысяч рублей.

Злоумышленников задержали. Оказалось, что совершили кражу металла два парня – 26 и 22 лет. Они нигде не работают, а один из них уже имеет судимость.

Ярославцы рассказали, что часть изделий они сдали в пункт приема металлолома, а на вырученные рубли купили выпивку и закуску.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле 15 сентября перекроют почти все центральные улицы
В Брейтово предприниматели пожаловались на организатора ярмарки без туалета
Пришел, увидел, укатил: ярославец угнал мотоцикл прямо из-под носа хозяев
В Ярославле поймали любителя амфетамина
В Брагино двое парней связали приятеля и угнали его машину
В Ярославле начало действовать постановление о вывозе с улиц брошенных машин
На Ленинградском проспекте Ярославля могут ввести временный запрет на парковку на время ремонта Тутаевского шоссе
Брагино встало в пробку из-за перекрытого Тутаевского шоссе
Глава одного из муниципальных районов Ярославской области зовет на работу
В Ярославской области за куриный помет оштрафовали директора птицефабрики
В ярославский монастырь возвращается уникальная святыня
Волевая победа ярославского «Шинника» над лидером ФНЛ
Легко отделалась: иномарка в Рыбинске врезалась в забор частного дома
Безголовые: в Ярославле ночью пьяная компания разбила несколько иномарок