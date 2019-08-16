2019-08-16T18:08:48+03:00
Общество

В Ярославле посадочные площадки на остановках сделали выше

Теперь пассажирам стало удобнее заходить в транспорт
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле посадочные площадки на остановках сделали вышеВ Ярославле посадочные площадки на остановках сделали вышеФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле увеличили высоту посадочных площадок на трамвайных остановках. Об этом сообщили в мэрии города.

Изменения произошли на проспекте Дзержинского и улице Волгоградской после обращения жителей. Высота посадочных площадок на данных остановках не позволяла комфортно входить и выходить из транспорта, особенно пожилым людям, пассажирам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. После реконструкции остановки стали намного удобнее, пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский. Власти добавили, что работа по повышению доступности посадочных площадок на остановках общественного транспорта будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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