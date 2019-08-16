2019-08-16T12:58:50+03:00
Происшествия

В Ростове 15-летняя девочка чудом отбилась от педофила

Мужчина успел стянуть с ребенка блузку
Роман РЫЖИКОВ
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Мужчина напал на девочку на СпартаковскойМужчина напал на девочку на СпартаковскойФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В соцсетях появилось сообщение о нападении на ребенка в Ростове Великом. По словам местных жителей, в городе появился педофил. Неизвестный мужчина пытался изнасиловать 15-летнюю девочку. ЧП произошло на улице Спартаковской в темное время суток.

Якобы, мужчина подошел к подростку, ударил ее и стал раздевать. Девушка смогла дать отпор, несколько раз ударив незнакомца по лицу, но тот успел сорвать с нее блузку.

Мужчину разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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