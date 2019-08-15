СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-15T12:45:18+03:00

В Ярославле в доме-интернате для детей сработала пожарная сигнализация. Фото: Сергей Киселев в группе "Жесть Ярославль"/vk.com

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В Ярославле в доме-интернате для детей на улице Клубной сработала пожарная сигнализация. ЧП произошло в ночь на 15 августа. Детей срочно вывели на улицу.

Наместо выехало 10 пожарных машин, скорая, ГИБДД для регулирования движения на участке.

- На вопрос «Парни, что случилось?» ответили, что сработала пожарная сигнализация! Я думаю что это шутка, но, если это так, тогда честь и хвала нашим службам! Более 10 пожарных машин, 2 лестницы, 3 штаба! Скорая и ГИБДД! - написал очевидец Сергей Киселев в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте»

К счастью, тревога оказалась ложной.

- Приехавшие на место пожарные проверили помещения дома-интерната, возгорания или задымления обнаружено не было. Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, - пояснили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Большое количество выехавшей на сигнал о происшествии спецтехники в ведомстве объяснили тем, что объект является социально-значимым.

ИСТОЧНИК KP.RU