В Ярославле отключили газ в доме за долг в 149 тысяч рублей
Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» совместно с сотрудниками газораспределительной организации приостановили подачу газа владельцу частного дома на улице Хвойной в поселке Норском Дзержинского района, который не платит за голубое топливо с 2017 года.
Приостановить газоснабжение раньше они не могли, потому что специалистов не пускали на территорию, где расположен дом, несмотря на постановление суда.
Наконец сегодня, 14 августа, газовиков со спецоборудованием и землеройной техникой пропустили через внушительный забор, и на фасаде здания была поставлена заглушка, перекрывшая доступ газа.
- Между тем, по оперативным данным задолженность населения Ярославской области на сегодня составляет 100 млн рублей, в том числе долг абонентов в самом Ярославле - более 60 млн рублей, сообщили в пресс-службе ООО «Газпроммежрегионгаз Ярославль».
ИСТОЧНИК KP.RU