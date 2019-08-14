2019-08-14T20:13:57+03:00
Общество

В Ярославле отключили газ в доме за долг в 149 тысяч рублей

И не включат до тех пор, пока хозяин не оплатит задолженность и стоимость работ по отключению и подключению голубого топлива
Мария СОКОЛОВА
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Это уже второе отключение газа за долги в частном доме в Норском. ОБРЕМЧЕНКО НиколайЭто уже второе отключение газа за долги в частном доме в Норском. ОБРЕМЧЕНКО Николай
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Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» совместно с сотрудниками газораспределительной организации приостановили подачу газа владельцу частного дома на улице Хвойной в поселке Норском Дзержинского района, который не платит за голубое топливо с 2017 года.

Приостановить газоснабжение раньше они не могли, потому что специалистов не пускали на территорию, где расположен дом, несмотря на постановление суда.

Наконец сегодня, 14 августа, газовиков со спецоборудованием и землеройной техникой пропустили через внушительный забор, и на фасаде здания была поставлена заглушка, перекрывшая доступ газа.

- Между тем, по оперативным данным задолженность населения Ярославской области на сегодня составляет 100 млн рублей, в том числе долг абонентов в самом Ярославле - более 60 млн рублей, сообщили в пресс-службе ООО «Газпроммежрегионгаз Ярославль».

ИСТОЧНИК KP.RU

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