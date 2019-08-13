В Ярославле клен упал на дорогу и заблокировал автомобильное движение
Дерево убрали спасатели ЦГЗ
Дерево распилили с помощью бензопилы «Штиль». Фото: ЦГЗ Ярославль.
Изменить размер текста:
В Заволжском районе Ярославля на улице Спартаковской прямо на проезжую часть упал яснелистный клен. Огромное дерево заблокировало улицу для движения автомобилей, поэтому на место выехали спасатели.
- С помощью бензопилы «Штиль» удалось распилить дерево и перенесли его на обочину дороги, - поделились в пресс-службе «Центра гражданской защиты» Ярославля. - Дерево было здоровое, его вывернуло с корнями.
Причиной падения в ЦГЗ назвали большое количество осадков. Из-за сильных дождей грунт размыло, а почва стала рыхлой.
ИСТОЧНИК KP.RU