В Ярославле клен упал на дорогу и заблокировал автомобильное движение

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-13T16:49:14+03:00

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В Заволжском районе Ярославля на улице Спартаковской прямо на проезжую часть упал яснелистный клен. Огромное дерево заблокировало улицу для движения автомобилей, поэтому на место выехали спасатели.

- С помощью бензопилы «Штиль» удалось распилить дерево и перенесли его на обочину дороги, - поделились в пресс-службе «Центра гражданской защиты» Ярославля. - Дерево было здоровое, его вывернуло с корнями.

Причиной падения в ЦГЗ назвали большое количество осадков. Из-за сильных дождей грунт размыло, а почва стала рыхлой.

ИСТОЧНИК KP.RU