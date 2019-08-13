На главной площади в центре Рыбинска планируют создать подземный фонтан

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-13T12:59:36+03:00

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В центре Рыбинска на площади имени П.Ф. Дерунова может появиться подземный фонтан. Для строительства нового объекта необходимо снести чашу старого фонтана. Стоит отметить, что ее создали к 200-летию города, а на данный момент она находится в удручающем состоянии.

- С нынешним фонтаном у многих рыбинцев есть какие-то воспоминания. Но для площади, где проводятся мероприятия, в таком виде он совсем не обязателен, - прокомментировала архитектор Наталья Гончарова.

В администрации города уже успели обсудить проект нового фонтана. В результате обсуждения Градостроительный совет поддержал демонтаж старой чаши. В ближайшее время специалисты департамента архитектуры приступят к проектированию нового объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU