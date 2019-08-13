В центре Ярославля ограничат движение автомобилей: где будет не проехать

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-13T11:31:47+03:00

Ограничения связаны с проведением футбольного матча между ФК «Шинник» и ФК «Енисей» Фото: Роман РЫЖИКОВ

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В центре Ярославля 14 августа введут временное ограничение парковки и стоянки автомобилей. Это связано с проведением футбольного матча между ФК «Шинник» и ФК «Енисей». Ограничение вступит в силу с 16 часов дня.

- Парковаться будет нельзя на участке улицы Володарского от улицы Свободы до улицы Свердлова, - уточнили в мэрии Ярославля. – Ограничение будет действовать до окончания матча.

Кроме того, с 18 часов до окончания игры данный участок улицы Володарского будет закрыт для движения машин.

ИСТОЧНИК KP.RU